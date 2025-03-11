США на этом будут настаивать: политолог-международник назвал худший для Украины вариант

В Саудовской Аравии проходят переговоры между американской и украинской делегациями. Вероятно, США будут хотеть как можно быстрее заморозить боевые действия.

Политолог-международник Максим Яли заметил 24 Каналу, что сейчас это не является худшим сценарием для Украины. Есть условия, на которых может настаивать Владимир Путин и которые абсолютно неприемлемы.

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Какой худший сценарий для Украины

Российский диктатор может апеллировать к так называемой российской конституции, куда незаконно внесли 4 украинские области. Говорится о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой, которые частично контролирует Украина. Впрочем, по конституции страны-агрессора они якобы входят в ее территорию.

По правилам дипломатии, если хочешь реального – требуй максимального. Я думаю, компромиссом будет замораживание конфликта по линии боестолкновения. На этом будет настаивать американская сторона,

– сказал политолог.

Требования Путина неприемлемы для Трампа, ведь президент США отмечал, что при его каденции якобы ни один метр украинской земли не отошел к россиянам. Если он скажет, что Украина вынуждена отказываться от 4 областей – это станет полной капитуляцией не только для нашего государства, но и для дипломатии Трампа.

Поэтому американцы будут настаивать на замораживании конфликта. Это не новость, ведь такая позиция была четко очерчена в так называемом мирном плане Кита Келлога, который является основой для переговоров.