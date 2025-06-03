В СНБО разоблачили ложь Мединского, который заявил о личной встрече с Умеровым

2 июня состоялся второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Глава делегации оккупантов Владимир Мединский заявил, что провел личную встречу с главой украинских переговорщиков – министром обороны Рустемом Умеровым.

Мединский уточнил, что, мол, его частный разговор с Умеровым состоялся перед официальными переговорами и сыграл важную роль в их подготовке. РосСМИ говорят, что беседа чиновников длилась 2,5 часа. В Центре противодействия дезинформации разоблачили ложь Кремля, передает 24 Канал.

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Была ли частная встреча Мединского и Умерова

В ЦПД отметили, что заявление Мединского ложное. Его встреча с Умеровым не была "личной". Она проходила в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, – манипуляция, направлена на подрыв доверия к украинской переговорной группе,

– говорится в сообщении ЦПД.

Там отметили, что цель российской пропаганды – дискредитировать украинских переговорщиков в глазах общества. Оккупанты будут распространять вбросы внутри Украины о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. Между тем западной аудитории они будут рассказывать, что якобы именно Украина "затягивает мирные переговоры".