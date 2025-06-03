Мединський уточнив, що, мовляв, його приватна розмова з Умеровим відбулася перед офіційними переговорами та відіграла важливу роль у їх підготовці. РосЗМІ кажуть, що бесіда чиновників тривала 2,5 години. У Центрі протидії дезінформації викрили брехню Кремля, передає 24 Канал.

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Чи була приватна зустріч Мединського та Умєрова

У ЦПД наголосили, що заява Мединського неправдива. Його зустріч з Умєровим не була "особистою". Вона відбувалася у присутності очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.

Заяви про буцімто "закриті домовленості", досягнуті на цій зустрічі, – маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

️Там наголосили, що мета російської пропаганди – дискредитувати українських переговорників в очах суспільства. Окупанти поширюватимуть вкиди всередині України про нібито особисті зв'язки представників делегації з росіянами. Тим часом західній аудиторії вони розповідатимуть, що нібито саме Україна "затягує мирні перемовини".