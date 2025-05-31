Россия продолжает сигнализировать, что встреча в Стамбуле не даст нужных результатов, – ISW

Аналитики Института изучения войны заявляют, что решение России направить ту же делегацию низкого уровня на новый раунд переговоров в Стамбуле свидетельствует о незаинтересованности страны-агрессора в добросовестных переговорах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Позиция Кремля относительно переговоров в Стамбуле

Российские чиновники продолжают сигнализировать о бескомпромиссной позиции Кремля накануне предложенных переговоров в Стамбуле 2 июня, намекая на то, что предстоящая стамбульская встреча вряд ли даст существенные результаты в поддержку устойчивого мира в Украине.

Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 30 мая, что "Россия готова воевать с Украиной столько, сколько необходимо, и что Украина может либо принять мир, вероятно, на условиях России, или столкнуться с неизбежным поражением на поле боя".

Сам Небензя также заявил, что США недавно "открыли глаза" на "коренные причины" войны в Украине, и повторил требования Путина к Западу прекратить вооружение Украины и прекратить усилия по формированию сил как предпосылок для прекращения огня.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова 29 мая заявила, что российская делегация на предложенных двусторонних переговорах в Стамбуле 2 июня будет "той же", что и делегация их страны на предыдущих переговорах, состоявшихся в Стамбуле 15 и 16 мая.

Решение российских чиновников повторить давние требования и направить ту же делегацию низкого уровня на следующую встречу в Стамбуле свидетельствует о том, что Россия остается незаинтересованной в участии в добросовестных переговорах,

– пишут в Институте изучения войны.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что Россия остается настроенной на том, чтобы затягивать мирные переговоры для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.