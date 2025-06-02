Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими, – Зеленський

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня уже завершилися. Президент Зеленський розповів деякі деталі.

Сейчас он ожидает полного отчета от министра обороны Умерова, который возглавлял украинскую делегацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Зеленского во время пресс-конференции на саммите "Бухарестской девятки".

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Что Зеленский сказал о переговорах 2 июня

Президент Зеленский рассказал, что между сторонами была достигнута договоренность о новом обмене пленными.

По Стамбульским переговорам – я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новый обмен военнопленными,

– сообщил президент.

К слову, во время переговоров украинская делегация передала россиянам официальный список с сотнями детей, которых незаконно депортировали или удерживают на ВОТ. Украина требует их вернуть.

"Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность – это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", – сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Кроме освобождения пленных и возвращения детей, в полной версии меморандума, который Украина передала России говорится также о полном и безусловном прекращении огня на суше, море и в воздухе.