Другие форматы не прорабатывали, – Зеленский отреагировал на то, что в Стамбул может поехать Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции. По его словам, другие форматы переговоров пока не прорабатывались.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 13 мая.

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Обсуждались ли различные форматы переговоров в Стамбуле

Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным и прокомментировал возможность того, что глава Кремля отправит в Стамбул министра иностранных дел России Сергея Лаврова или советников.

Любые встречи должны заканчиваться результатом. Я отреагировал на то, что было в медиа, и от Соединенных Штатов Америки, и от России, и, честно говоря, Европа так реагировала. Я готов на встречу с ним (Путиным – 24 Канал),

– заявил украинский лидер.

В то же время президент отметил, что пока "мы другие форматы не прорабатывали и не проговаривали".

"Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", – добавил Зеленский.

Напомним, что по словам Зеленского, именно он должен договариваться о прекращении огня с Путиным. Он отметил, отказ российской стороны от перемирия откроет путь к обсуждению всех остальных "элементов окончания войны".