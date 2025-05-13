Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 13 травня.

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Чи обговорювалися різні формати переговорів у Стамбулі

Зеленський висловив готовність до зустрічі з Путіним та прокоментував можливість того, що глава Кремля відрядить до Стамбула міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова або радників.

Будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відреагував на те, що було в медіа, і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії, і, чесно кажучи, Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним (Путіним – 24 Канал),

– заявив український лідер.

Водночас президент зазначив, що наразі "ми інші формати не проробляли й не проговорювали".

"Так, я буду не один, факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, саме він має домовлятися про припинення вогню з Путіним. Він зазначив, відмова російської сторони від перемир'я відкриє шлях до обговорення всіх інших "елементів закінчення війни".