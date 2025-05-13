Может ли закончиться война после вероятных переговоров в Турции

Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Турции 15 мая, на что Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что будет ждать российского диктатора там лично. Пока неизвестно, состоятся ли эти переговоры, однако для Украины это может быть ловушкой.

Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что война после переговоров не завершится, ведь у российского диктатора на уме вовсе не прекращение огня. Россия будет вести себя как всегда, то есть будет манипулировать.

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Почему предложение Путина – ловушка

Военнослужащий Сил ТрО отметил, что хоть Путин и предложил провести переговоры, принимать быстрые решения, особенно на первых встречах, ему невыгодно. Диктатор будет максимально затягивать этот процесс.

Путину важно продемонстрировать, что Россия может навязать какие-то требования. Для него вообще принципиально, чтобы переговоры в Стамбуле начались. Почему? Потому что выполняется его воля, это же он их предложил,

– подчеркнул он.

Более того, Кремль будет давить на Запад, чтобы он не накладывал санкции на Россию, ведь она ведет переговоры, якобы, что от нее и требовали ранее. Также будут присутствовать манипуляции со стороны Кремля, якобы стороны договорились, а Украина не хочет выполнять условия.

Переговорный процесс возможен. Однако только поэтапно, как предложила Украина – после прекращения огня на 30 суток. Во-вторых, при условии, что Запад начнет активнее давить на Путина санкциями и отправлять нам военную помощь,

– пояснил Мусиенко.

Он отметил, что российская армия готовится к летнему наступлению, которое хочет сосредоточить в Донецкой области. Поэтому пока Россия будет вести переговоры и оттягивать время, оккупанты будут продолжать вести активные боевые действия и пытаться захватить всю область.

Заметьте! Россия уже высказала условия переговоров. По ее требованию, они должны происходить с учетом результатов "прерванных в 2022 году" переговоров и ситуации "на земле". Состав российской делегации пока неизвестен.

Напомним, что Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина, заявив, что Украина должна немедленно его принять. По мнению президента США, переговоры определят, возможна ли будущая сделка между Украиной и Россией.