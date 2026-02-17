В Женеве, где проходят трехсторонние переговоры Украины, России и США, 17 февраля закончила работу политическая подгруппа. В то же время военные еще продолжают переговариваться.

Какие детали переговоров в Женеве уже стали известны?

Осведомленный источник рассказал журналистам, что политическая подгруппа на переговорах в Женеве на 17 февраля закончила свою работу, а военная подгруппа – еще заседает.

Завтра (18 февраля – 24 Канал) – продолжение

– добавил собеседник.

Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко высказал в эфире 24 Канала мнение, что трехсторонняя встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Ведь главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского, который известен своими пропагандистскими шоу.

Что еще известно о новом раунде переговоров Украины, России и США?