Переговоры в Женеве: политическая подгруппа закончила работу, военная – еще заседает, – СМИ
- Политическая подгруппа закончила работу на трехсторонних переговорах Украины, России и США в Женеве 17 февраля.
- Военная подгруппа продолжает заседание.
В Женеве, где проходят трехсторонние переговоры Украины, России и США, 17 февраля закончила работу политическая подгруппа. В то же время военные еще продолжают переговариваться.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Какие детали переговоров в Женеве уже стали известны?
Осведомленный источник рассказал журналистам, что политическая подгруппа на переговорах в Женеве на 17 февраля закончила свою работу, а военная подгруппа – еще заседает.
Завтра (18 февраля – 24 Канал) – продолжение,
– добавил собеседник.
Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко высказал в эфире 24 Канала мнение, что трехсторонняя встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Ведь главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского, который известен своими пропагандистскими шоу.
Что еще известно о новом раунде переговоров Украины, России и США?
Новый раунд мирных переговоров России, Украины и США в швейцарской Женеве проходит 17 и 18 февраля. Впервые с начала полномасштабного вторжения стороны встретились в Европе для переговоров.
По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, во время первого дня переговоров стороны должны были обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Кроме того, переговорная группа имеет согласованные президентом Зеленским рамки работы и четкий мандат.
Интересно, что СМИ писали, что на переговорах в Женеве неожиданно появились советники по национальной безопасности 4 стран: Великобритании, Франции, Германии и Италии. Ожидается, что они также будут иметь встречи с американской и украинской делегациями.