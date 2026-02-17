Политические переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за Мединского, – Axios

17 февраля в Женеве состоялись мирные переговоры Украины, США и России. Они продолжались более 4 часов и были довольно напряженными.

"Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик". По их словам, причиной стали позиции, которые представил новый главный российский переговорщик Владимир Мединский", – сообщает журналист Axios Барак Равид.