Возглавит российскую делегацию – Владимир Мединский. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Почему в Кремле сменили главу переговорной группы?
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию в Женеве будет возглавлять помощник диктатора Владимир Мединский.
Важно! В комментарии 24 Канала основатель проекта "Проверено. Медиа" Илья Бер отметил, что Владимир Мединский стал ключевой фигурой в переговорах с Украиной. Его риторика в отношении Украины является последовательной – он продолжает повторять мифы о России и показывать Украину в образе "младшего брата".
Он имеет доступ к Путину, поддерживает хорошие отношения с его дочерью и главой Службы внешней разведки.
В то же время Песков уточнил, что во время предыдущих раундов консультаций в Абу-Даби Мединский участия не принимал, поскольку там рассматривались вопросы безопасности.
Также в Кремле сообщили, что состав российской делегации на переговорах в Женеве будет расширен. Кроме Мединского на трехсторонней встрече от российской стороны будут присутствовать заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие высокопоставленные чиновники. Будет участвовать в переговорах и Кирилл Дмитриев, впрочем он будет работать по отдельному треку.
Что сейчас известно о ходе дипломатической работы Украины, России и США?
Уже состоялось две трехсторонних встречи в ОАЭ в рамках урегулирования войны в Украине. Следующий, третий раунд мирных переговоров состоится 17 – 18 февраля в Женеве.
Владимир Зеленский предположил, что смена главы российской делегации имеет целью отложить принятие важных решений. В то же время президент рассчитывает, что американская сторона не позволит оккупантам отложить переговоры или начать их с начала, пользуясь сменой руководителя своей группы.
В России заявили, что во время встречи в Женеве стороны намерены обсудить вопрос территорий. Песков сообщил, что на 17 – 18 февраля будет рассматриваться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби.