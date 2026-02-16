Возглавит российскую делегацию – Владимир Мединский. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию в Женеве будет возглавлять помощник диктатора Владимир Мединский.

Важно! В комментарии 24 Канала основатель проекта "Проверено. Медиа" Илья Бер отметил, что Владимир Мединский стал ключевой фигурой в переговорах с Украиной. Его риторика в отношении Украины является последовательной – он продолжает повторять мифы о России и показывать Украину в образе "младшего брата".



Он имеет доступ к Путину, поддерживает хорошие отношения с его дочерью и главой Службы внешней разведки.

В то же время Песков уточнил, что во время предыдущих раундов консультаций в Абу-Даби Мединский участия не принимал, поскольку там рассматривались вопросы безопасности.

Также в Кремле сообщили, что состав российской делегации на переговорах в Женеве будет расширен. Кроме Мединского на трехсторонней встрече от российской стороны будут присутствовать заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие высокопоставленные чиновники. Будет участвовать в переговорах и Кирилл Дмитриев, впрочем он будет работать по отдельному треку.

