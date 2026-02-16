Очолить російську делегацію – Володимир Мединський. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Дивіться також У Росії сказали, що у Женеві будуть говорити про території

Чому у Кремлі змінили главу переговорної групи?

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російську делегацію у Женеві очолюватиме помічник диктатора Володимир Мединський.

Важливо! У коментарі 24 Каналу засновник проєкту "Перевірено. Медіа" Ілля Бер зауважив, що Володимир Мединський став ключовою фігурою у переговорах з Україною. Його риторика щодо України є послідовною – він продовжує повторювати міфи про Росію й показувати Україну в образі "молодшого брата".



Він має доступ до Путіна, підтримує гарні стосунки з його донькою та очільником Служби зовнішньої розвідки.

Водночас Пєсков уточнив, що під час попередніх раундів консультацій в Абу-Дабі Мединський участі не брав, оскільки там розглядались питання безпеки.

Також у Кремлі повідомили, що склад російської делегації на переговорах у Женеві буде розширений. Окрім Мединського на тристоронній зустрічі від російської сторони будуть присутні заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, глава ГРУ Ігор Костюков та інші високопосадовці. Братиме участь у переговорах й Кирило Дмитрієв, втім він працюватиме за окремим треком.

Що нині відомо про перебіг дипломатичної роботи України, Росії та США?