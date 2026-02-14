Неожиданность, – Зеленский о смене главы российской делегаций на переговорах в Женеве

17 –18 февраля в Женеве состоится раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Владимир Зеленский не имеет особых ожиданий от встречи делегаций.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Что ожидать от переговоров в Женеве?

Неожиданность состоит в том, что россияне сменили руководителя группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решений. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен,

– так украинский лидер отреагировал на изменения в составе российской делегации.

Справка: На переговорах в Женеве российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский. На предыдущих раундах прошедших в Абу-Даби переговоров во главе россиян находился председатель Главного разведывательного управления России Игорь Костюков. Ранее Мединский являлся руководителем российской делегации еще на прошлогодних переговорах в Стамбуле. Он часами вел исторические монологи вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы.

В то же время, президент рассчитывает, что американская сторона не позволит оккупантам отложить переговоры или начать их с начала, пользуясь сменой руководителя своей группы.

Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в Женеве будут обсуджаться мониторинг прекращения огня и обмен военнопленными.

Что известно о ходе мирных переговоров между Украиной, США и Россией?