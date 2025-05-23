Трамп ищет новую площадку: почему он хочет провести переговоры в Ватикане

Стамбул, как место прямых переговоров Украины и России, имеет запах предыдущих попыток договориться. Сейчас ищется новый формат для следующих встреч. Новым местом может стать Ватикан. Такое предложение высказал новоизбранный Папа Римский, Трамп его поддержал.

Стороны переговорного процесса откликнулись на предложение Папы Римского Льва XIV. Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в эфире 24 Канала отметил, что изменение места переговоров не играет большой роли, но Ватикан может быть удобной основой для них.

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Ватикан начинает проявляться больше

Политолог отметил, что новоизбранный Папа Римский заявлял, что он будет готов взаимодействовать со сторонами переговорного процесса для мирного урегулирования российско-украинской войны. По его мнению, сейчас в Ватикане вроде бы есть новое дыхание и желание сильнее ввязываться в эту историю.

Даже обмен пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" происходит при сотрудничестве Ватикана. То, что есть возможность вдохнуть новую силу в эти переговоры – это позитивный сигнал,

– уверен Шеренговский.

Он напомнил, что для американского президента Дональда Трампа была одной из идей фикс – сократить расходы США и не втягиваться в войны. Ситуация выглядит таким образом, что, несмотря на все его иллюзии и намерения закончить войну за 24 часа, оказалось, что она слишком сложная для быстрого урегулирования.

США уже изменили риторику и не раз заявляли, что могут покинуть переговорный процесс. Однако пока американцы продолжают оставаться в нем, в том числе при содействии Европы.

Отметим, что по мнению политолога Игоря Рейтеровича, для Украины есть ряд преимуществ в том, что место переговоров со Стамбула изменится на Ватикан, это выгодно для нашего государства. Он спрогнозировал, как может вести себя Россия в ответ на предложение Папы Римского провести встречу именно там.