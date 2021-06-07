Переговоры Зеленского и Байдена будут 7 июня

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байдена 7 июня должны провести телефонный разговор. Политики обсудят ситуацию на границе Украины и на Донбассе.

Кроме того, президенты пообщаются в целом о спектре российско-украинских отношений. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Кстати, источник, близкий к администрации США, заявил что несколько дней назад они сообщали украинской стороне о телефонном звонке 7 июня, информирует Axios.

Это может быть горячий разговор,

– говорится в сообщении.

Что известно о предыдущем разговоре Байдена и Зеленского

Байден 2 апреля впервые позвонил Зеленскому.

Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинских властей в борьбе с коррупцией. К слову, Президент Украины тогда заверил, что будет бороться с олигархами.

Кроме того, говорили о Крымской платформе.

В Белом доме отметили, что Байден подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.

Зеленский пригласил своего американского коллегу на саммит и на 30-годовщину независимости. Байден ответил, что ждет визита в Киев.