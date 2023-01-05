Эрдоган после Путина побеседовал с Зеленским: о чем говорили лидеры

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января провел беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее он общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Предварительные переговоры Зеленского и Эрдогана прошли в декабре. Стороны также провели телефонный разговор. Тогда лидеры обсуждали возможное расширение зернового коридора.

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Зеленский побеседовал с Эрдоганом

Эрдоган 5 января позвонил Зеленскому. В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что во время разговора обсудили:

тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах,

вопросы "зернового коридора".

Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Также он привлек внимание к усилиям по организации обмена пленными и отметил готовность Анкары к дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.

Обсудили с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира,

– рассказал Зеленский после переговоров.

В Офисе Президента отметили, что глава государства проинформировал Эрдогана о рисках эскалации на фронте и заявил о необходимости дальнейшего усиления армии Украины. Также лидеры обсудили детали сотрудничества двух стран по безопасности.

Кроме того, Зеленский отметил готовность Турции принять участие в реализации формулы мира, содержащей десять шагов. Лидеры выступили за дальнейшее функционирование и расширение "зернового коридора".

Эрдоган говорил с Путиным

В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным обсуждал войну в Украине и тему Сирии.

Президент Турции отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты.

В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Кремлевский диктатор якобы "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" – при условии, что власть в Киеве выполнит "известные требования", которые неоднократно озвучивались, и учтет "новые территориальные реалии".