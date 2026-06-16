Переговоры с Путиным должны состояться до начала зимы, иначе Россию ждет "тяжелая зима", – Зеленский

Во время выступления на конференции Reuters Next Владимир Зеленский заявил, что недавно встретился с российским олигархом Романом Абрамовичем. Он также повторил утверждение, что предлагал пригласить Владимира Путина к участию в переговорах на саммите G7, несмотря на то, что в Кремле эту информацию опровергают.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Смотрите также: Зеленский подвел итоги трехсторонней встречи с Трампом и Макроном

Что сказал Зеленский о переговорах с Путиным?

Президент Украины подчеркнул необходимость переговоров с российским диктатором до начала зимы и отметил, что потенциальной площадкой для них могла бы стать третья страна – среди вариантов он упомянул Швейцарию, Турцию, США или государства Ближнего Востока.

Как передает The Guardian, Зеленский также подчеркнул, что прошлая зима была чрезвычайно сложной для Украины, и добавил, что страна-агрессор тоже должна понимать: легкого зимнего периода для нее не будет.

Россия должна знать… что в этом году у них тоже не будет простой зимы,

– подчеркнул глава государства.

Следует отметить, что Украина существенно усилила интенсивность и результативность так называемых дальнобойных санкций. Под ударом все чаще находятся важные объекты военного, нефтяного и энергетического комплексов страны-агрессорки, обеспечивающие военную машину России.

В частности, 16 июня после атаки беспилотников фиксировали пожар на Капотненском нефтеперерабатывающем заводе в Москве. Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции отметил эффективность ударов по неприятельским объектам. "У них (у россиян – 24 Канал) большие проблемы", – подчеркнул президент.

Речь идет о заметном дефиците горючего в России и на территории аннексированного Крыма. Военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в комментарии 24 Канала отметил, что российские нефтепотоки условно можно разделить на три основных направления, и на каждом из них активно работают украинские беспилотники.