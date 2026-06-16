Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

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Що сказав Зеленський щодо переговорів із Путіним?

Президент України наголосив на необхідності переговорів із російським диктатором до початку зими та зазначив, що потенційним майданчиком для них могла б стати третя країна – серед варіантів він згадав Швейцарію, Туреччину, США або держави Близького Сходу.

Як передає The Guardian, Зеленський також підкреслив, що минула зима була надзвичайно складною для України, і додав, що країна-агресорка теж повинна розуміти: легкого зимового періоду для неї не буде.

Росія має знати… що цього року у них теж не буде простої зими,

– підкреслив глава держави.

Варто зауважити, що Україна суттєво посилила інтенсивність і результативність так званих далекобійних санкцій. Під ударом дедалі частіше перебувають важливі об'єкти військового, нафтового й енергетичного комплексів країни-агресорки, які забезпечують воєнну машину Росії.

Зокрема, 16 червня після атаки безпілотників фіксували пожежу на Капотненському нафтопереробному заводі у Москві.

Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Франції відзначив ефективність ударів по ворожих об'єктах. "У них (у росіян, – 24 Канал) великі проблеми", – наголосив президент.

Йдеться про помітний дефіцит пального в Росії та на території анексованого Криму. Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов у коментарі 24 Каналу зазначив, що російські нафтопотоки умовно можна поділити на три основні напрямки, і на кожному з них активно працюють українські безпілотники.