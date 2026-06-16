Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що російська нафта фактично має 3 основні "шляхи". І на кожному з них працюють українські дрони.

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Які проблеми створила Україна для Росії?

За словами Сазонова, російську нафту перекачують на нафтопереробні заводи, де з неї виробляють дизель, бензин, авіаційний керосин тощо. Однак українські дрони вже тривалий час атакують НПЗ ворога.

Також росіяни експортують нафту. Але Україна також атакує нафтові термінали, а тіньовий флот Росії все частіше затримують у світі. До того ж Сили оборони атакують нафтобази, де росіяни зберігають нафту.

Це привело до того, що росіяни змушені консервувати свої свердловини. Частину з них буде складно відновити. Пішов дуже цікавий процес, і я в захваті. Вже в Росії роздратовані через жителів Криму та Донецька, які їздять скуповувати бензин,

– сказав Сазонов.

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Додамо, в Росії дозволили окремим НПЗ постачати населенню бензин та дизельне паливо нижчої якості. Так там намагаються впоратися із паливною кризою. Вміст сірки сильно перевищує норму для бензину стандарту "Євро-5", що фактично переводить паливо до стандарту "Євро-3". Таке паливо прискорює зношування двигуна, вихлопної системи, каталізаторів тощо.