"Украина готова к миру": Трамп рассказал о письме от Зеленского

Дональд Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского, в котором он якобы выразил готовность к переговорам и достижению "прочного мира". Также, по словам Трампа, Киев готов подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Украины к переговорам и установлению "прочного мира".

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Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам и подписанию соглашения

По его словам, в письме также содержится заверение, что "никто не хочет мира больше, чем украинцы".

Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир,

– заявил Трамп.

Трамп также добавил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности "в любое удобное время".

Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы действительно ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь вам,

– якобы говорится в сообщении от Зеленского.

К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США по сотрудничеству в области минералов, но категорически отвергает любые переговоры о территориальных уступках.

Он отметил важность экономического сотрудничества с США и подчеркнул, что границы Украины не подлежат обсуждению.