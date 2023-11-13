"Мы не комментируем": у Путина не захотели объяснить новости о "перегруппировке" российских войск
Дмитрий Песков решил не комментировать сообщения о "перегруппировке" российских военных вблизи Днепра. Он заявил, что он не может делать какие-либо заявления по этому поводу и направил вопрос в минобороны.
Утром 13 ноября главные кремлевские СМИ опубликовали заявление минобороны России, в котором говорилось уход с позиций на левом берегу на "более выгодные". Однако впоследствии эти сообщения были удалены.
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Реакция Пескова на внезапные заявления
Спикер президента России Дмитрий Песков отказался комментировать аннулированные сообщения о "перегруппировке" российской армии на левом берегу Херсонской области. Он заявил, что якобы не владеет правом высказываться насчет состояния дел на фронте и переадресовал вопросы военным.
Вы знаете, что мы не комментируем сам ход, положение дел прямо на поле боя "СВО". Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные,
– сказал Песков.
Никаких других ответов на вопрос о состоянии российской армии на левом берегу Днепра пресс-секретарь захотел давать.
Что известно о ситуации
- Российские СМИ со ссылкой на минобороны России сообщали, что командование "Днепр" хочет перебросить военных на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Они якобы должны использоваться для так называемого "наступления" на других направлениях.
- Уже со временем кремлевские медиа аннулировали все новости с упоминанием о "перегруппировке" – якобы оно было выпущено ошибочно. Впоследствии в минобороны России сообщили, что рассылка "ложного сообщения о перегруппировке войск в районе Днепра является провокацией".
- В Центре национального сопротивления отметили, что таким образом оккупанты проводят информационную операцию против Украины. Однако пока ни одного движения в Херсонской области не было зафиксировано.