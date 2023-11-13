Похоже на заготовку: действительно ли россияне собираются отступать из Херсонщины

Российские СМИ сообщили, что их войска якобы отходят с Херсонщины на "более выгодные позиции", но вскоре удалили сообщения. После этого звучали предположения, что у пропагандистов была подготовленная новость об отходе, но они слишком быстро ее опубликовали.

Официальных данных о том, что происходит в Херсонской области очень мало, поэтому многое мы слышим от так называемых российских военныхкоров. Об этом 24 Каналу рассказал основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что сообщениям пропагандистов нельзя доверять.

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"Это действительно похоже на заготовку. Мы слышим от пропагандистов, что зашли несколько десятков бойцов. Потом говорят, что их совсем не несколько и они приближаются к Олешкам, а дальше происходит так, что тяжелая бронетехника переправляется на другой берег", – рассказал военный эксперт. .

Какая ситуация в Херсонской области

Похоже, что на Юге сформировали довольно серьезный плацдарм. Его содержат хорошо вооруженные и мотивированные бойцы с поддержкой тяжелой артиллерии, которая, вероятно, стреляет через реку и сбрасывает на врага множество боеприпасов. Россияне контратаковать не могут, и все выглядит так, что этот плацдарм создан для дальнейшего наступления. Пока трудно сказать, в какую сторону она будет развиваться.

Россияне для того, чтобы отражать наши атаки нуждаются в ресурсах. Они могут получить их, например, сняв с Авдеевки, но оттуда далеко и неудобно что-нибудь перевозить. К тому же это займет неделю или даже две.

Есть другие направления с которых можно снимать резервы, но тогда придется в каком-то месте "обнажить" линию фронта,

– заметил Павел Нарожный.

Основатель ОО "Реактивная почта" объяснил ситуацию с "отходом" российских войск на Юге: смотрите видео

Действительно ли оккупанты хотят отступать

Россияне сменили нового командующего войсками на Херсонщине. Им стал генерал Михаил Теплинский. По словам эксперта, одно кадровое предназначение не сможет кардинально повлиять на ситуацию. Судя по новостям, опубликованным пропагандистами, они действительно могут готовиться к отступлению.

Далее расположены Олешковские пески – это самая большая пустыня в Европе, диаметром примерно 50 километров, на которой кроме песка нет ничего, поэтому там невозможно держать оборону. Вокруг – только степи.

Построить там укрепления они не успели, потому что готовились обороняться возле Роботино. Поэтому позиции очень нестабильны и сложны. Кроме того, у них не все хорошо с логистикой, потому что поставки на этот участок фронта происходит через Крым, а мы видим постоянные удары по полуострову,

– подчеркнул Нарожный.

Что заявили россияне об "отходе" из Херсона