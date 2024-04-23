Законен ли переход религиозной общины от УПЦ МП к Киевскому патриархату: решение суда

Во вторник, 23 апреля появилось постановление Большой Палаты Верховного Суда относительно права перехода общины от Московского патриархата к ПЦУ. Суд отметил, что никто не имеет права поступать вопреки воле вероисповедания.

Речь идет о деле представителя УПЦ МП Александра Хрустюка, который оспаривал решение религиозной общины на Житомирщине. Та решила перейти в украинскую церковь и изменила устав.

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Решение суда

В своем постановлении, Большая Палата отметила, что ни суд, ни государство не имеют права запрещать религиозным общинам так поступать без санкций церкви, потому что это бы препятствовало свободе вероисповедания:.

Имела бы место ситуация, в которой государство поставило бы признание религиозной общины в зависимость от воли признанной церковной власти, которая очевидно такому признанию общины сопротивляется, что свидетельствовало бы о несоблюдении ею обязанности быть нейтральной и беспристрастной в отношениях с различными религиями, конфессиями и убеждениями,

– говорится в приговоре.

В этом выводе Большая Палата Верховного Суда также учитывает, что согласно законодательству, часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, имеет право создать новую религиозную общину. Для этого она должна заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем.

Решение Верховного Суда о переходе в ПЦУ / скриншот решения

В то же время адвокат Ростислав Кравец болезненно отреагировал на такое решение. Его паблик в телеграмме, как отмечает общественная инициатива "Голка" входит в российскую сеть, что дискредитирует судебную реформу. В частности, в реакции на постановление Большой Палаты Кравец называет судей "случайными людьми" и обвиняет их в том, что они "самоустранились от решения этого принципиального спора".

Позиция Кравца относительно "ФСБ в рясах" не удивляет. На его телеграмм-канале, который входит в кремлевскую сеть, он системно обесценивает судебную реформу, добропорядочных судей, лидеров ключевых общественных организаций, которые болеют за судебную реформу – Фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции,

– отметила руководительница "Голки" Ирина Федорив.

Также активистка отметила, что очень обидно то, что на заседании парламента снова нет в повестке дня правительственного проекта, который должен сделать невозможным деятельность московского патриархата в Украине.

"ФСБ в рясах"