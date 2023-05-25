В Кремле хотели высмеять переход ПЦУ на новый календарь, но сели в лужу

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков захотел похвастаться высоким интеллектом и острым языком, когда реагировал на церковные дела украинцев. Вместо этого у него получилось продемонстрировать свою неосведомленность.

Он подверг критике решение ПЦУ о переходе на новый календарь. Во время разговора с журналистами вражеских медиа представитель Владимира Путина попытался пошутить, но получилось это у него неудачно, передает 24 Канал.

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Что наговорил приспешник Кремля

Песков оконфузился с самого начала своего заявления. Он назвал слово "вакханалия" русским, забыв или не зная о его значении и иностранном происхождении.

По-русски, это вакханалия, это безумие, к сожалению,

– сказал он.

Далее пресс-секретарь российского диктатора решил продемонстрировать собственное остроумие и начал, как он сам объяснил, говорить "шутки сквозь слезы". Песков сравнил Украину с Молдовой и пошутил, что украинцы якобы откажутся от своего языка в будущем. Он предложил подождать, пока мы не перейдем на "американский язык" и не скажем, что "больше нет украинского".

Как отреагировали "хорошие россияне"

Россияне прогнозируемо стали беситься в соцсетях. Они продемонстрировали свою "религиозность" и "человечность", а также показали истинное лицо "духовных скреп".

Захватчики стали называть украинцев "ненастоящей нацией", у священников ПЦУ - "сатанистами". Также звучали призывы бить "Калибрамы" по церквям, кастрировать прихожан и вообще продолжать полномасштабное вторжение до уничтожения последнего украинца.

Из-за чего у окупантов так сильно "припекло"