В Кремле хотели высмеять переход ПЦУ на новый календарь, но сели в лужу
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков захотел похвастаться высоким интеллектом и острым языком, когда реагировал на церковные дела украинцев. Вместо этого у него получилось продемонстрировать свою неосведомленность.
Он подверг критике решение ПЦУ о переходе на новый календарь. Во время разговора с журналистами вражеских медиа представитель Владимира Путина попытался пошутить, но получилось это у него неудачно, передает 24 Канал.
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Что наговорил приспешник Кремля
Песков оконфузился с самого начала своего заявления. Он назвал слово "вакханалия" русским, забыв или не зная о его значении и иностранном происхождении.
По-русски, это вакханалия, это безумие, к сожалению,
– сказал он.
Далее пресс-секретарь российского диктатора решил продемонстрировать собственное остроумие и начал, как он сам объяснил, говорить "шутки сквозь слезы". Песков сравнил Украину с Молдовой и пошутил, что украинцы якобы откажутся от своего языка в будущем. Он предложил подождать, пока мы не перейдем на "американский язык" и не скажем, что "больше нет украинского".
Как отреагировали "хорошие россияне"
Россияне прогнозируемо стали беситься в соцсетях. Они продемонстрировали свою "религиозность" и "человечность", а также показали истинное лицо "духовных скреп".
Захватчики стали называть украинцев "ненастоящей нацией", у священников ПЦУ - "сатанистами". Также звучали призывы бить "Калибрамы" по церквям, кастрировать прихожан и вообще продолжать полномасштабное вторжение до уничтожения последнего украинца.
Из-за чего у окупантов так сильно "припекло"
- Православная церковь Украины решила перейти на Новоюлианский календарь. Официально это должно произойти 27 июля 2023 года. После этого у православных праздников изменятся календарные даты.
- По этому поводу митрополит Переяславский и Вишневский Александр поделился дополнительной информацией. Он также объяснил, смогут ли приходы проводить служение по старому стилю.
- В начале мая митрополит Эпифаний рассказал о собственном отношении к московским попам. Также церковник высказал свою принципиальную позицию насчет возможности объединения ПЦУ с УПЦ Московского патриархата.