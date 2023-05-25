Він розкритикував рішення ПЦУ про перехід на новий календар. Під час розмови з журналістами ворожих медіа представник Володимира Путіна спробував пожартувати, але вийшло це у нього невдало, передає 24 Канал.
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Що наговорив посіпака Кремля
Пєсков оконфузився з самого початку своєї заяви. Він назвав слово "вакханалія" російським, забувши або не знаючи про його значення та іноземне походження.
По-російськи, це вакханалія, це божевілля, на жаль,
– сказав він.
Далі прессекретар російського диктатора вирішив продемонструвати власну дотепність та почав, як він сам пояснив, говорити "жарти крізь сльози". Пєсков порівняв Україну з Молдовою та пожартував, що українці нібито відмовляться від своєї мови у майбутньому. Він запропонував почекати, доки ми не перейдемо на "американську мову" та не скажемо, що "більше немає української".
Як відреагували "хороші росіяни"
Росіяни прогнозовано стали біситися у соцмережах. Вони продемонстрували свою "релігійність" та "людяність", а також показали істине обличчя "духовних скрєп".
Загарбники почали називати українців "несправжньою нацією”, у священників ПЦУ – "сатаністами". Також лунали заклики бити "Калібрами" по церквах, каструвати парафіян та взагалі продовжити повномасштабне вторгнення до знищення останнього українця.
Через що в окупантів так сильно "запалало"
- Православна церква України вирішила перейти на Новоюліанський календар. Офіційно це має статися 27 липня 2023 року. Після цього у православних свят зміняться календарні дати.
- З приводу цього митрополит Переяславський і Вишневський Олександр поділився додатковою інформацією. Він також пояснив, чи зможуть парафії проводити служіння за старим стилем.
- На початку травня митрополит Епіфаній розповів про власне ставлення до московських попів. Також церковник висловив свою принципову позицію щодо можливості об'єднання ПЦУ з УПЦ Московського патріархату.