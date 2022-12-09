Нужно быть супергероем: оккупант признался, что из Украины почти нереально вернуться живым
Источник:ГУР МО
Российские военные все больше понимают, что у них мало шансов выжить на войне в Украине. Оккупанты жалуются, что нужно быть супергероем, чтобы вернуться с войны.
Об этом рассказал российский военнослужащий в разговоре со своей супругой. Разговор оккупанта перехватили украинские разведчики.
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Оккупанты бегут с войны в Украине
Россиянин с супругой обсуждал бесперспективность русской армии в дальнейшем противостоянии с украинскими воинами. Он сказал, что нужно быть супергероем, чтобы вернуться с войны в Украину.
На это женщина, назвавшая собеседника Артем, апеллировала, что видела по телевидению новости, что российских солдат, которые на войне с самого начала, отпустили в отпуск.
Перехвачен разговор оккупанта: видео
Оккупант ответил, что "нет никого с самого начала". По его словам, российские военные проводят на войне три месяца и сбегают. Он признался, что совершил глупость, оказавшись на войне, но заявил, что ни в коем случае не заключал бы контракт.
Россиянин надеется вернуться домой, но говорит, что мало шансов. Кроме того, он не понимает россиян, идущих на войну добровольцами.
Россия несет большие потери в Украине
- В Генштабе ВСУ рассказали, что 7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.
- Сообщается, что уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
- Как известно, в течение 7 – 8 декабря в оккупированном Бердянске дважды раздавались сильные взрывы на авиабазе оккупантов. Хотя сами россияне не признают то, что в Бердянске был "хлопок".
- По официальным данным Генштаба ВСУ, на войне в Украине уже погибли более 90 тысяч оккупантов. Но народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что потери россиян составляют почти 300 тысяч.