Нужно быть супергероем: оккупант признался, что из Украины почти нереально вернуться живым

Российские военные все больше понимают, что у них мало шансов выжить на войне в Украине. Оккупанты жалуются, что нужно быть супергероем, чтобы вернуться с войны.

Об этом рассказал российский военнослужащий в разговоре со своей супругой. Разговор оккупанта перехватили украинские разведчики.

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Оккупанты бегут с войны в Украине

Россиянин с супругой обсуждал бесперспективность русской армии в дальнейшем противостоянии с украинскими воинами. Он сказал, что нужно быть супергероем, чтобы вернуться с войны в Украину.

На это женщина, назвавшая собеседника Артем, апеллировала, что видела по телевидению новости, что российских солдат, которые на войне с самого начала, отпустили в отпуск.

Перехвачен разговор оккупанта: видео

Оккупант ответил, что "нет никого с самого начала". По его словам, российские военные проводят на войне три месяца и сбегают. Он признался, что совершил глупость, оказавшись на войне, но заявил, что ни в коем случае не заключал бы контракт.

Россиянин надеется вернуться домой, но говорит, что мало шансов. Кроме того, он не понимает россиян, идущих на войну добровольцами.

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