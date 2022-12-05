Четыре суток не сплю, как здесь не пить, – оккупант ет о потерях и безысходности

Российский оккупант от холода и спасается алкоголем. Он по телефону жалуется матери и возмущается, что та не понимает его.

Перехваченный разговор был опубликован в Главном управлении разведки Министерства обороны. Россиянин говорит, что выдерживает, пока есть водка.

К теме Есть достаточно скепсиса: в разведке США дали прогноз по развитию войны в Украине зимой

"Четыре суток с пацанами не сплю. Здесь вода, все в воде. Вещи мокрые. Если бы не водка... Пока ее пьем, то нормально", – рассказал захватчик.

Жалуется на непонимание

Мать россиянина удивляется рассказу об алкоголе. Женщина спрашивает, где его военные берут и заявляет, что собеседник уже пьян.

Какая разница, где мы ее берем? По-другому никак нельзя. Тебя бы сюда. Вы просто здесь не были, сидите дома. Не только ты одна такая. Пацаны домой звонят. Ну, как ни пить. Если ты выпил, то хоть немного легче становится, – пытается объяснить оккупант.

Он сказал, что алкоголь привозят люди из другого полка, которым дают деньги. Россиянин жалуется матери на очень высокие цены.

Боится ВСУ

Захватчик рассказал, что стоит в поле, возле него лесополоса и больше ничего. Оккупант говорит о страхе перед украинскими военными, которые неподалеку.

"Если наступление, а у нас 30 человек во всей роте осталось. У нас избили всех людей. Вокруг кто-то есть, но до них дойти надо. Это километров 2", – отметил враг.

Оккупант жалуется, что у него нет другого выхода, как воевать, поскольку его мобилизовали. Однако мать возражает.

"Нет, тебя не мобилизовали. Ты же сам говорил, что людей не хватает и ты рванул в пехоту", – заявила женщина.

Другие перехваченные разговоры врага: последние новости