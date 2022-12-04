Жена оккупанта верит, что получит выплаты за его службу: рассказала план действий

Украинские защитники продолжают "давать на орехи" российским захватчикам. Однако оккупанты даже не получают зарплату за свою службу Путину.

Украинская разведка опубликовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта со своей женой. Россиянка рассказывает мужу, что их дочь каждый день плачет, потому что отец на войне.

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Оккупантам не выплачивают зарплату

Российский наемник жалуется жене, что над его головой каждый день "летают мины". Затем разговор плавно перерастает в обжалование бездействия военного руководства.

Россиянка говорит, что никаких выплат за службу своего мужа до сих пор не получила. В свою очередь оккупант рассказывает, что и на передовой никто не знает, когда будет зарплата. По его словам, на такие вопросы все только водят плечами.

Жена россиянина нашла выход из ситуации

Женщина говорит, что как только эту проблему начинают "раздувать" и публично о ней говорить, то ее быстро решают.

Давай тогда я буду действовать уже дерзко и публично, тогда придут деньги,

– говорит жена захватчика.

Оккупант надеется на получение выплат за службу: смотрите видео

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