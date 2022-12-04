Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною. Росіянка розповідає чоловікові, що їхня дочка щодня плаче, через те, що батько на війні.
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Окупантам не виплачують зарплату
Російський найманець скаржиться дружині, що над його головою щодня "літають міни". Потім розмова плавно переростає в оскарження бездіяльності військового керівництва.
Росіянка каже, що ніяких виплат за службу свого чоловіка досі не отримала. У свою чергу окупант розповідає, що і на передовій ніхто не знає, коли буде зарплатня. За його словами, на такі запитання усі знизують плечима.
Дружина росіянина знайшла вихід з ситуації
Жінка каже, що як тільки цю проблему починають "роздувати" та привселюдно про неї говорити, то її швидко вирішують.
Давай тоді я буду діяти вже зухвало та привселюдно, тоді прийдуть гроші,
– каже дружина загарбника.
Окупант сподівається на отримання виплат за службу: дивіться відео
Які ще проблеми спіткали росіян через війну
- Російська опозиція продовжує тріщати по швах і демонструвати своє справжнє обличчя. Так, ведучий "Дождя" розповів, що телеканал забезпечує мобілізованих, себто, підтримує війну.
- Російське військо продовжує стикатися з серйозними проблемами на фронті. Воно не лише страждає від поганого забезпечення, серед окупантів шириться дезертирство.
- На Донбас відправляють з Бурятії юрти з шаманами. Окупанти сподіваються, це допоможе протистояти українським військовим.
- Російські окупанти не мають достатнього забезпечення. Зокрема, у них є проблеми із зимовою формою та спорядженням.