Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною. Росіянка розповідає чоловікові, що їхня дочка щодня плаче, через те, що батько на війні.

Варте уваги Росія перекидає в Україну старі танки Т-62: Жданов пояснив, що це означає

Окупантам не виплачують зарплату

Російський найманець скаржиться дружині, що над його головою щодня "літають міни". Потім розмова плавно переростає в оскарження бездіяльності військового керівництва.

Росіянка каже, що ніяких виплат за службу свого чоловіка досі не отримала. У свою чергу окупант розповідає, що і на передовій ніхто не знає, коли буде зарплатня. За його словами, на такі запитання усі знизують плечима.

Дружина росіянина знайшла вихід з ситуації

Жінка каже, що як тільки цю проблему починають "роздувати" та привселюдно про неї говорити, то її швидко вирішують.

Давай тоді я буду діяти вже зухвало та привселюдно, тоді прийдуть гроші,

– каже дружина загарбника.

Окупант сподівається на отримання виплат за службу: дивіться відео

Які ще проблеми спіткали росіян через війну