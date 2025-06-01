Украинский дрон бесконтактно посадил вражеский ударный БпЛА "Молния": как это сделали
- Украинские операторы бесконтактно посадили вражеский дрон "Молния-2", вероятно, использовав FPV-дрон с РЭБ.
- Это не первый случай бесконтактного перехвата российских дронов, что участилось в апреле – мае.
Украинские операторы Сил обороны Юга посадили вражеский ударный беспилотник "Молния-2", используя бесконтактный метод воздействия. Вероятно, речь идет о FPV-дроне, оснащенном бортовой системой радиоэлектронного подавления.
Детали рассказали в "Милитарном", передает 24 Канал. Кадры перехвата обнародовал в пятницу, 6 июня, Сергей Стерненко.
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Что известно о перехвате
При приближении украинского дрона "Молния" потеряла управление и спикировала к земле, что может свидетельствовать об использовании бортовой станции радиоэлектронной борьбы на дроне-перехватчике.
Силы Обороны Юга дистанционно посадили вражескую "Молнию", используя киберпанк технологии,
– прокомментировал видео Стерненко.
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Как пишет "Милитарный", это не первый зафиксированный случай бесконтактного перехвата российских дронов типа "Молния", ключевой особенностью которых является использование простых и дешевых комплектующих из ниши FPV-дронов.
Первые подобные прецеденты фиксировали в середине марта. Они участились в апреле – мае, о чем сообщали и приближенные к российским военным телеграмм-каналы.
Одной из версий потерь беспилотников вражеской стороной называлось использование уязвимых систем управления ERLS с включенной телеметрией, которые позволяли выявить рабочую частоту сигналов управления БпЛА. Это, со своей стороны, позволило создавать точечную помеху в узком частотном диапазоне, которая не требует систем большой мощности и, соответственно, может ставиться с беспилотника,
– говорится в сообщении.
Такая технология позволяет использовать дрон-перехватчик многократно с сохранением эффективности, что является весомым фактором в условиях роста применения дешевых и примитивных ударных дронов противником.
Напомним, недавно в сети обратили внимание на уничтожение вражеского "Орлан-10" за рекордные 33 километра от линии фронта, что вблизи населенного пункта Толпино Курской области. Для этого использовали украинский FPV-дрон самолетного типа "Чаклун".