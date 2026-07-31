Политики обсуждали итоги встречи президентов Украины и США. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что известно о звонке?

Владимир Зеленский подчеркнул, что российские авиаудары по стране не прекращаются. Именно поэтому противовоздушная оборона – а именно перехватчики для систем Patriot против баллистических ракет – остаются основным приоритетом.

Также стороны затронули тему последствий российской войны для мировых рынков и договорились, что рабочие группы будут находиться на постоянной связи для проработки всех обсужденных вопросов.