Зеленський схарактеризував її як позитивну та продуктивну. Про це він розповів у власних соцережах.
Що відомо про дзвінок?
Володимир Зеленський наголосив, що російські повітряні удари по країні не припиняються. Саме тому протиповітряна оборона – а саме перехоплювачі для систем Patriot проти балістики – залишаються основним пріоритетом.
Також сторони торкнулися теми наслідків російської війни для світових ринків та домовилися, що робочі команди будуть на постійному зв'язку для опрацювання всіх обговорених питань.
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