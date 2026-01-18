Трамп торжественно открыл дорогу, переименованную в его честь: ездит по ней домой

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии присвоения почетного названия части дороги в свою честь. Произошло это в Палм-Бич, штат Флорида.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дорога имени Трампа: как высказался президент?

Законодатели штата одобрили переименование участка Южного бульвара (South Ocean Boulevard) на "Donald J. Trump Boulevard". Стоит заметить, что именно по этой дороге пролегает маршрут кортежа президента от международного аэропорта Палм-Бич до его частной резиденции Мар-а-Лаго. Поэтому глава теперь буквально будет ездить домой по "своей" улице.

Во время торжественного мероприятия в Мар-а-Лаго Трамп поблагодарил за "исключительную честь" и отметил, что "с гордостью будет помнить этот жест всю свою жизнь".

Представители окружной власти уточнили, что новое название является чисто символическим и почетным. Оно не меняет официальных адресов, не влияет на работу служб быстрого реагирования, GPS-навигацию или карты государственных учреждений.

Интересно! Американский президент неоднократно высказывался о собственных достижениях в окончании войн. Поэтому на днях Трамп таки получил Нобелевскую премию мира от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Где еще появился след Трампа?