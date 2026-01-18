Трамп торжественно открыл дорогу, переименованную в его честь: ездит по ней домой
- Президент США открыл дорогу в Палм-Бич, Флорида, названную в его честь.
- Путь пролегает к его резиденции Мар-а-Лаго.
Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии присвоения почетного названия части дороги в свою честь. Произошло это в Палм-Бич, штат Флорида.
Дорога имени Трампа: как высказался президент?
Законодатели штата одобрили переименование участка Южного бульвара (South Ocean Boulevard) на "Donald J. Trump Boulevard". Стоит заметить, что именно по этой дороге пролегает маршрут кортежа президента от международного аэропорта Палм-Бич до его частной резиденции Мар-а-Лаго. Поэтому глава теперь буквально будет ездить домой по "своей" улице.
Во время торжественного мероприятия в Мар-а-Лаго Трамп поблагодарил за "исключительную честь" и отметил, что "с гордостью будет помнить этот жест всю свою жизнь".
Представители окружной власти уточнили, что новое название является чисто символическим и почетным. Оно не меняет официальных адресов, не влияет на работу служб быстрого реагирования, GPS-навигацию или карты государственных учреждений.
Интересно! Американский президент неоднократно высказывался о собственных достижениях в окончании войн. Поэтому на днях Трамп таки получил Нобелевскую премию мира от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.
Где еще появился след Трампа?
Администрация Дональда Трампа переименовала здание и организацию Института мира США на Donald J. Trump Institute of Peace. Это произошло в конце 2025 года, после того, как институт фактически разобрали и ликвидировали в начале года в рамках сокращения правительственных структур. Таким способом, мол, хотели подчеркнуть его американского президента в миротворческих усилиях.
Отдельно в декабре 2025 года Белый дом объявил о переименовании Центра Кеннеди. Глава пожелал добавить к названию и свое имя якобы в знак признания своего вклада в реконструкцию здания.
Это вызвало возмущение в Конгрессе, тогда демократка Эйприл Макклейн Делани внесла законопроект, запрещающий называть федеральные объекты в честь действующего президента, а представительница семьи Кеннеди заявила, что имя Трампа исчезнет из названия сразу после завершения его срока.