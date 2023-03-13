Основания действительно есть, – министр культуры о переименовании России в Московию

По всей вероятности, Россия все же станет Московией. Впрочем, для этого следует возложить на рычаги принятия решений серьезные аргументы.

Об этом 24 Каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, важно, чтобы на всех уровнях было понимание важности называть все своими именами.

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Экспертность превыше всего

Александр Ткаченко пояснил, что процесс переименования России нуждается в серьезном экспертном мнении.

"У нас есть целый институт национальной памяти, где работают соответствующие специалисты, которые могут приобщить дополнительных экспертов для того, чтобы иметь окончательную историческую основу для принятия достаточно серьезного решения", – подчеркнул он.

По его мнению, какие-либо решительные действия нужно мотивировать и объяснить.

Те, кто, так сказать, изучали историю, понимают, что основания для того, чтобы двигаться в этом направлении действительно существуют,

– убежден министр культуры и информационной политики.

По его словам, историческая составляющая является приоритетной.

Нужна поддержка украинского народа

Александр Ткаченко рассказал, что Россия все время пыталась взять на себя историческое наследие Руси-Украины.

К тому же российские власти постоянно отрицали то, откуда пошла земля русская.

Русская земля здесь, московская там,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, процессу переименования России требуется широкая коммуникационная поддержка для того, чтобы мотивы решения были понятны в первую очередь украинцам.

Возвращение России исторического названия: главное