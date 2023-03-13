Про це 24 Каналу розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, важливо, аби на всіх рівнях було розуміння важливості називати все своїми іменами.

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Експертність понад усе

Олександр Ткаченко пояснив, що процес перейменування Росії потребує серйозної експертної думки.

"У нас є цілий інститут національної пам'яті, де працюють відповідні фахівці, які можуть долучити додаткових експертів для того, щоб мати остаточне історичне підґрунтя для прийняття досить серйозного рішення", – наголосив він.

На його думку, будь-які рішучі дії потрібно вмотивувати та пояснити.

Ті, хто, так би мовити, вивчали історію, розуміють, що підстави для того, щоб рухатися в цьому напрямку дійсно існують,

– переконаний міністр культури та інформаційної політики.

За його словами, історична складова є пріоритетною.

Потрібна підтримка українського народу

Олександр Ткаченко розказав, що Росія весь час намагалася перебрати на себе історичну спадщину Русі-України.

До того ж російська влада постійно заперечувати те, звідки пішла земля руська.

Руська земля тут, московська там,

– зосередив увагу він.

За його словами, процесу перейменування Росії потрібна широка комунікаційна підтримка для того, щоб мотиви рішення були зрозумілі у першу чергу українцям.

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