Какая ситуация в Переяславской общине?

На Переяславщине продолжают подавать воду по графикам. По словам главы общины, из-за длительных отключений электроэнергии водоснабжение и в дальнейшем осуществляется по графику: с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.

Вячеслав Саулко рассказал, что забор питьевой воды производится из 26 артезианских скважин, в эксплуатации находятся девять водонапорных башен и четыре насосные станции. А общая протяженность канализационной сети города – 29,1 километра.

Все эти объекты расположены в разных частях громады, на значительном расстоянии друг от друга. В нынешних условиях обеспечить бесперебойную работу генераторов крайне сложно,

– отметил Саулко и поблагодарил работников водопровода за работу в чрезвычайно сложных условиях.

Отмечается, что каждый день для генераторов котельных переяславской теплосети нужно до 2 тонн топлива. В теплосети, по словам чиновника, все котельные обеспечены генераторами, которые работают более 20 часов в сутки. В то же время, как пояснил городской голова, из-за технических ограничений оборудование требует короткого отдыха.

Отдельно городской голова остановился на ситуации с больницей. По его словам, Переяславскую БЛИЛ, обслуживающую пять общин, вместе с водопроводом и теплосетью исключили из перечня объектов критической инфраструктуры.

Он заявил: "Это – недопустимо. Со своей стороны органы местного самоуправления будут делать все возможное, чтобы восстановить бесперебойное электроснабжение для людей, которые проходят лечение и нуждаются в постоянной медицинской поддержке".

В конце обращения Вячеслав Саулко призвал жителей громады к единству и взаимной поддержке и поблагодарил Силам обороны Украины, спасателям, энергетикам и медикам, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность громады в условиях войны.

