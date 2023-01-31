Проверяем и готовимся, – ВСУ об информации о появлении "вагнеровцев" в Запорожье

По предварительной информации, оккупанты перекидывают наемников "элитной" частной военной компании "Вагнера" на Запорожское направление. На это отреагировали в Вооруженных Силах, отметив, что украинские военные готовятся к возможным атакам противника.

В последние дни особенно активно распространяют данные о том, что враг пытается усилить позиции на оккупированных территориях Юго-Востока нашего государства. В то же время начальник объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Евгений Ерин прокомментировал это в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Читайте также Россия попытается развить новое продвижение в Донецкой области: в разведке Британии оценили шансы прорыва

Больших группировок не обнаружено

По словам представителя ВСУ, противник пока не планирует атаковать позиции украинских военных крупными наступательными группами. Хотя активизация вражеской разведки на этом направлении все же наблюдается.

Определенные действия разведки (России – 24 Канал) наблюдаются, но до каких-то боевых столкновений дело не дошло. За последнее время вместе с тем есть определенная информация, которая пока уточняется, о прибытии военных наемников из частных военных компаний на это направление,

– констатировал Ерин.

В то же время он ответил, готовятся ли наши военные к усилению боевых действий. Собственно, не стоит сомневаться, что Вооруженные Силы всегда готовы к потенциальным атакам захватчиков.

Как мы знаем, где появляется "Вагнер", там есть определенная активизация. Поэтому мы тоже готовимся. Принимаем все необходимые меры и будем держать строй, как этого требует от нас руководство и весь украинский народ,

– также добавил начальник ВСУ.

Какая в целом ситуация на фронте