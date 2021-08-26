Переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие: мошенника в Черновцах будут судить
Источник:пресс-служба Национальной полиции
В Черновцах сообщили о подозрении в совершении мошенничества мужчине, который переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Что известно о преступлении в Черновцах
В августе 2021 года работник одного из супермаркетов в Черновцах обратился в полицию с заявлением. Неизвестному лицу удалось завладеть товарами на общую сумму почти 1500 гривен.
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Тогда правоохранительные органы открыли уголовное производство. После проведения розыскных мероприятий, удалось установить личность правонарушителя.
Правоохранители нашли мошенника
Согласно результатам расследования, правонарушителем оказался 35-летний житель Черновцов. Мужчина воспользовался отсутствием внимания работников супермаркета и заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые.
Из-за таких действий человек нанес ущерб супермаркету на 1500 гривен. Черновчанину сообщили о подозрении в совершении проступка, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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