Возможен ли перелом в ходе войны через полгода: военный обозреватель рассказал, от чего это будет зависеть

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий заявил, что ближайшие шесть месяцев станут переломным моментом. Однако здесь следует учитывать различные факторы, которые могут изменить ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко,, отметив, что, несмотря на то,, что война продолжается в нашей стране,, политический круг вовлеченных сторон (как со стороны Украины,, так и со стороны России) значительно шире. Поэтому не стоит сужать внимание только на линию фронта.

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От чего будет зависеть перелом в войне через 6 месяцев?

По словам военного обозревателя, именно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает стратегию действий украинских военнослужащих на определенные сроки. Учитывая ситуацию сейчас, сложно оценить, что будет через несколько месяцев, поскольку стратегический замысел высшего командования Украины неизвестен.

На конечный результат событий, которые будут через полгода, могут повлиять многие факторы, которые даже на таком уровне трудно просчитать.

Например, это всеобщая мобилизация в России, поддержка России со стороны Китая в промышленных масштабах. Также это появление у Украины в 3 – 5 раз больше дронов, чем сейчас, ракет, новых образцов вооружений, увеличение авиации. Это изменит линию фронта и ускорит процессы,

– подчеркнул он.

Кроме того, Россия может начать гибридную операцию в Европе. Также стоит обратить внимание на то, что Соединенные Штаты вновь начали активные атаки на Иран. Все эти моменты и будут влиять на ситуацию, которая сложится в будущем, а также на выработку стратегии ведения боевых действий.

В то же время Тимочко подчеркнул, что за последний период страна-агрессор не смогла продемонстрировать количественный и качественный рост. А потенциал украинской армии, напротив, растет, и оккупанты не могут остановить этот процесс.

Деградация российского военно-политического руководства ощущается повсюду. Об этом четко говорят и российские военные корреспонденты. Попытки перехватить инициативу в формировании повестки дня от информационных кампаний до военных операций не по силам России. Они просто реагируют на наши действия. Мы можем использовать слабые стороны противника в своих интересах,

– сказал военный обозреватель.

Он также добавил, что в будущем сотрудничество Украины с европейскими партнерами будет только развиваться. Если раньше российские дешевые дроны,, которые залетали в страны ЕС,, вызывали страх,, то сейчас наши партнеры пытаются их сбивать с помощью дорогостоящих средств вооружения. В то же время впоследствии наша страна может поделиться своим опытом и обеспечить для Европы более дешевые варианты противодействия таким атакам.

Тимочко о переломе в войне: смотрите видео

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что Украина пытается использовать промежуток до следующей зимы,, чтобы найти способ сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что с каждым месяцем россияне будут терять все больше людей, поэтому и утратят инициативу на фронте.

Между тем в DeepState отметили,, что ВСУ постепенно усиливают контроль над логистическими путями противника на юге оккупированных территорий. В мониторинговом проекте предполагают,, что такая стратегия может переломить ход боевых действий.