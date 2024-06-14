Наступил переломный момент в войне и военно, и дипломатически, – ОП
Большая война, которую начала Россия против Украины, продолжается уже более двух лет. Сейчас наше государство приблизилось к важному этапу, в котором играет роль как военная, так и дипломатическая составляющая.
Особенно значимыми станут следующие несколько недель. В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил, что указывает на то, что в российско-украинской войне наступил переломный момент.
Смотрите также Что для Украины означает историческое соглашение по безопасности с США и сможет ли Трамп его разорвать
Перелом в войне
Сегодня наступил переломный момент в войне и с дипломатической, и с военной точки зрения. Потому что Россия использовала свои возможности для проведения определенных наступательных операций. Хотела доказать, что у нее достаточно мощностей, но ничего подобного. Мы видели на севере Харьковщины, что все это достаточно быстро закончилось,
– отметил Михаил Подоляк.
Российская группировка смогла зайти на несколько километров вглубь украинской территории. Однако Силы обороны сдержали вражеское нашествие, и сейчас наступление россиян приостановилось.
Что касается дипломатической составляющей, то на нее сейчас больше всего повлияет Глобальный саммит мира в Швейцарии.
"Саммит мира должен показать, что существует право, что и это не на словах, а на деле должны доказывать мировые лидеры. Должны существовать механизмы принуждения, если кто-то будет нарушать эти правила. Международное право надо реформировать и создавать другие международные институты, которые будут действенными", – отметил советник председателя ОП.
Михаил Подоляк также добавил, что на Саммите мира должны зафиксировать следующие тезисы:
- Глобальных правил нет, их надо переписывать.
- Глобальных лидеров также нет. В новых правилах эти глобальные лидеры должны переписать свое лидерство и взять на себя ответственность.
- Международное право надо модернизировать. Оно должно получить инструменты принуждения. Если страны вроде Северной Кореи или России будут продолжать свою агрессивную политику, то должны быть за это наказаны.
Саммит мира в Швейцарии: последние новости
- Журналисты издания Bloomberg утверждают, что Глобальный саммит мира в Швейцарии может стать основой для будущих переговоров между Украиной и Россией после достижения соглашений. По крайней мере именно так его рассматривают участники.
- Хотя в мирном плане Владимира Зеленского было 7 пунктов, Украина вынесла на Саммит только 3 главных вопроса. Говорится о ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей.
- Интересно заметить, что накануне Саммита сайты Федерального совета Швейцарии и других органов власти подверглись DSoS-атакам. Это даже привело к незначительным отключениям света в стране. Серьезных последствий в результате кибератаки не было, в то же время это интересное совпадение.