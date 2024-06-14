Наступил переломный момент в войне и военно, и дипломатически, – ОП

Большая война, которую начала Россия против Украины, продолжается уже более двух лет. Сейчас наше государство приблизилось к важному этапу, в котором играет роль как военная, так и дипломатическая составляющая.

Особенно значимыми станут следующие несколько недель. В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил, что указывает на то, что в российско-украинской войне наступил переломный момент.

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Перелом в войне

Сегодня наступил переломный момент в войне и с дипломатической, и с военной точки зрения. Потому что Россия использовала свои возможности для проведения определенных наступательных операций. Хотела доказать, что у нее достаточно мощностей, но ничего подобного. Мы видели на севере Харьковщины, что все это достаточно быстро закончилось,

– отметил Михаил Подоляк.

Российская группировка смогла зайти на несколько километров вглубь украинской территории. Однако Силы обороны сдержали вражеское нашествие, и сейчас наступление россиян приостановилось.

Что касается дипломатической составляющей, то на нее сейчас больше всего повлияет Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Саммит мира должен показать, что существует право, что и это не на словах, а на деле должны доказывать мировые лидеры. Должны существовать механизмы принуждения, если кто-то будет нарушать эти правила. Международное право надо реформировать и создавать другие международные институты, которые будут действенными", – отметил советник председателя ОП.

Михаил Подоляк также добавил, что на Саммите мира должны зафиксировать следующие тезисы:

Глобальных правил нет , их надо переписывать.

, их надо переписывать. Глобальных лидеров также нет . В новых правилах эти глобальные лидеры должны переписать свое лидерство и взять на себя ответственность.

. В новых правилах эти глобальные лидеры должны переписать свое лидерство и взять на себя ответственность. Международное право надо модернизировать. Оно должно получить инструменты принуждения. Если страны вроде Северной Кореи или России будут продолжать свою агрессивную политику, то должны быть за это наказаны.

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