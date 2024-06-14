Особливо значущими стануть наступні кілька тижнів. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що вказує на те, що у російсько-українській війні настав переламний момент.
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Злам у війні
Сьогодні настав переламний момент у війні і дипломатичної, і з військової точки зору. Тому що Росія використала свої можливості для проведення певних наступальних операцій. Хотіла довести, що у неї достатньо потужностей, але нічого подібного. Ми бачили на півночі Харківщини, що все це достатньо швидко закінчилось,
– зауважив Михайло Подоляк.
Російське угруповання змогло зайти на кілька кілометрів вглиб української території. Однак Сили оборони стримали ворожу навалу і зараз наступ росіян призупинився.
Щодо дипломатичної складової, то на неї зараз чи не найбільше вплине Глобальний саміт миру у Швейцарії.
"Саміт миру має показати, що існує право, що і це не на словах, а на ділі мають доводити світові лідери. Мають існувати механізми примусу, якщо хтось порушуватиме ці правила. Міжнародне право треба реформувати та створювати інші міжнародні інституції, які будуть дієвими", – наголосив радник голови ОП.
Михайло Подоляк також додав, що на Саміті миру мають зафіксувати такі тези:
- Глобальних правил немає, їх треба переписувати.
- Глобальних лідерів також немає. У нових правилах ці глобальні лідери мають переписати своє лідерство і взяти на себе відповідальність.
- Міжнародне право треба модернізувати. Воно має отримати інструменти примусу. Якщо країни на кшталт Північної Кореї чи Росії продовжуватимуть свою агресивну політику, то мають бути за це покарані.
Саміт миру у Швейцарії: останні новини
- Журналісти видання Bloomberg стверджують, що Глобальний саміт миру у Швейцарії може стати підґрунтям для майбутніх переговорів між Україною та Росією після досягнення угод. Принаймні саме так його розглядають учасники.
- Хоч у мирному плані Володимира Зеленського було 7 пунктів, Україна винесла на саміт лише 3 головні питання. Мовиться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку та повернення викрадених дітей.
- Цікаво зауважити, що напередодні саміту сайти Федеральної ради Швейцарії та інших органів влади зазнали DSoS-атак. Це навіть призвело до незначних відключень світла у країні. Серйозних наслідків внаслідок кібератаки не було, водночас це цікавий збіг.