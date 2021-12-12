Переломы костей черепа и голеней: в каком состоянии пострадавшие в ДТП в Луцке
Источник:телеграм-канал "Лучани"
В Луцке автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу людей, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили несколько человек.
Медики, приехавшие на место происшествия, оперативно доставили двух пострадавших в городскую клиническую больницу. Еще одну женщину, которая находилась в тяжелом состоянии, – в областную клиническую больницу.
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Женщина без сознания в реанимации
Главный врач Волынской областной больницы Александр Дудар сообщил, что 39-летнюю пострадавшую госпитализировали с политравмами, переломами костей черепа и голеней. Она без сознания в реанимации.
В свою очередь заместитель директора Луцкой городской клинической больницы Андрей Смольянинов рассказал, что к ним за помощью обратились три человека. После осмотра всех отпустили на амбулаторное лечение.
В аварии также травмировался ребенок. Мальчика осматривают в травмпункте областной детской больницы.
ДТП в Луцке: что известно
- В Луцке автомобиль убегал от патрульных машин полиции и на бешеной скорости снес людей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.
- На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились три человека. Согласно предварительной информации, за рулем сидел несовершеннолетний.
- Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям удалось догнать. В то же время пострадали в жуткой аварии по меньшей мере 4 местных жителей.