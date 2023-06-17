Стало неожиданностью: Путин подло подставил Лукашенко ядерным оружием

Во время экономического форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия уже находится на территории Беларуси. На циничные заявили кремлевского диктатора отреагировал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. По его словам, ситуация с перебрасыванием российского тактического оружия в Беларусь серьезно изменилась.

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Ультиматум России

Как отметил белорусский оппозиционер, действия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – это действия безответственного существа, которое вопреки воле своего народа хочет сдать Беларусь России.

Лукашенко хотел вернуть ядерное оружие, которую Беларусь отдала после подписания Будапештского меморандума. Вероятно, он все же надеялся, что будет контролировать российскую ядерку в своей стране. Однако Россия поставила ультиматум, что вместе с оружием в Беларусь перебросят российских военных.

"Это стало для Лукашенко неожиданностью. И все попытки объяснить, что мы здесь сами справимся – бесполезны. Россияне сказали, обязательно комплект – ракеты вместе с солдатами. А это такой троянский конь, который неизвестно когда сработает", – отметил Бульба.

Перебросила ли Россия стратегический комплекс "Тополь-М" в Беларусь: смотрите видео

Ядерка в Беларуси

В последние четыре дня шло активное перемещение ядерных боеприпасов. Также есть неподтвержденная информация, что россияне вместе с "Искандерами" якобы перебросили два ядерных комплекса "Тополь-М".

РТ-2ПМ2 "Тополь-М" – это российский ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами. Радиус работы 12 000 километров.

Зачем или почему это сделали трудно сказать, ведь для него не принципиальное расположение – Калининград, Гомель или Казань. Возможно это ИПСО или хотят напугать,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

Известно, что страна-агрессорка снимает с дежурства "Тополь-М" и вместо него ставит комплекс "Ярс-С". Соответственно "Тополь-М" нужно куда-то убрать, поэтому их решили перебросить в Беларусь.

Что известно о перемещении ядерного оружия в Беларусь

"Ярс-С" – модернизированный ракетный комплекс, характеристики которого были раскрыты в 2021 году. Комплекс может поражать цели на дальности до 10 000 км. Носитель может нести от 3 до 4 боевых блоков мощностью 300-500 килотонн или 6 блоков мощностью 150 килотонн каждый.