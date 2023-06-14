НАТО будет действовать решительно: что ждет Беларусь в случае реального получения ядерки
Белоруссия заявила, что к ней начало поступать российское ядерное оружие. В России же сообщалось, что ядерное вооружение окажется на территории страны-союзницы в июле.
Перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь – это не столько угроза для Украины, сколько для НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
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Чем ядерный шантаж обернется для Беларуси
Игорь Рейтерович объяснил, что временное отсутствие реакции Альянса не означает, что у Запада нет планов или даже сценариев действий в случае ядерной опасности.
Если все же это произойдет и оружие будет на территории Беларуси, то это в первую очередь станет проблемой для Беларуси,
– убежден он.
По его мнению, НАТО сейчас разрабатывает концепцию, согласно которой Беларусь признается страной, представляющей потенциальную угрозу странам-членам Альянса. Следовательно, будут приняты соответствующие меры:
- усиление противоракетной обороны в государствах, граничащих с Беларусью;
- предоставление дополнительных самолетов для боевых дежурств;
- размещение ядерного оружия на границе.
Последний вариант активно предлагает Польша. Учитывая эти возможные планы действий самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко должен понимать, что территория его страны – объект для возможного ответного удара, если Беларусь решится на использование ядерного оружия.
Впрочем, действительно указы будет отдавать не он, а Владимир Путин, который сейчас и может спровоцировать локальный ядерный конфликт. Ему выгодно воплощать свои сокровенные желания с территории Беларуси, зная, что Россия при этом будет девственницей.
Ядерная безопасность: главное
- Великобритания 21 марта сделала заявление о том, что передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
- Россия, конечно, не могла упустить этот момент и в том же марте сообщила, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
- Тогда Александр Лукашенко лишь предполагал такое развитие ситуации и всячески пытался уйти от конкретных ответов на ядерные вопросы. В настоящее время он отмечает, что решение о применении ядерного вооружения будет мгновенным, если будет существовать угроза для Беларуси.
- Самопровозглашённому главе Беларуси рассчитывать на получение власти над ядерным вооружением все же не следует. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ядерное оружие все равно будет контролировать Россия.