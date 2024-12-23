Оккупанты вынуждены перемещать технику и боеприпасы из-за страха перед ударами ВСУ

В Крыму заметили перемещение техники и боеприпасов. Партизаны "Атэш" обнаружили новые склады оккупантов и маршруты перевозки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Вся информация уже передана украинским защитникам для эффективной работы.

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Оккупанты перемещают боеприпасы и технику в Крыму

Участники движения "Атеш" обнаружили новые склады боеприпасов и техники в районе населенного пункта Северное, Черноморского района. К тому же были зафиксированы маршруты перемещения и места расположения личного состава. Для охраны этих объектов оккупанты привлекают солдат срочной службы.

Вследствие усиления ударов со стороны Сил Обороны Украины, оккупанты все чаще вынуждены использовать старые, уже неработающие склады для хранения техники и боеприпасов.

Это приводит к значительным проблемам с логистикой на полуострове и затрудняет перемещение материальных средств.

Россияне прячут боеприпасы из-за ударов украинских сил / Фото "Атеш"

К слову, ранее агенты движения "Атеш" провели детальную разведку фортификационных сооружений, расположенных на админгранице Крыма и Херсонской области.

В районе Красноперекопска российские войска обустроили многочисленные блиндажи и наблюдательные пункты, размещая их каждые 15 метров вдоль канала.