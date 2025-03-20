Россия могла перевезти военную технику из Сирии в Украину, – росСМИ

Россия могла перевезти военную технику из Сирии в Украину после смены власти в Дамаске. Британские ВМС зафиксировали конвой российских кораблей, которые, вероятно, транспортировали технику и вооружение для фронта в Украине.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на британских военных наблюдателей, передает 24 Канал. Как отмечают эксперты, на этой неделе британские ВМС и Королевский флот зафиксировали перемещение российских военных и грузовых кораблей через Ла-Манш.

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Российские корабли перемещают технику из Сирии в Украину

Среди них – конвой, что, вероятно, завершал эвакуацию техники с военно-морской базы в сирийском порту Тартус. Этот конвой также мог перевозить вооружение, которое планировалось для фронта в Украине.

Одним из кораблей конвоя стало грузовое судно Maia-1, попавшее под санкции за перевозку артиллерийских снарядов из КНДР. Корабль следовал позади других российских судов – Sparta IV и "Сияние Севера". По данным западных разведок, эти суда могли транспортировать военное оборудование из Сирии в Украину.

Конвой стал одним из крупнейших российских судов, зафиксированных в водах Великобритании и Франции с начала войны РФ против Украины. Согласно информации, вывоз техники из Тартуса начался после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Новый сирийский лидер, Абу Мухаммад аль-Джулани, выразил готовность сохранить российскую базу в обмен на экономическую поддержку, что позволило Москве провести переговоры по пересмотру соглашения о статусе войск.

29 января 2025 года президентом Сирии на переходный период был назначен Ахмед аль-Шараа, который теперь имеет полномочия сформировать временный законодательный совет до принятия новой конституции.