В Третьей штурмовой бригаде назвали первоочередные цели "парадного перемирия" Путина

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие с 8 до 11 мая, однако российские военные уже его нарушили. Кроме перегруппировки и улучшения логистики, глава Кремля также преследует политические цели.

Мол, публично продемонстрировать, что Россия хочет мира, а Украина – нет. Такое мнение 24 Каналу высказал подполковник ВСУ и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Зачем Путину "парадное перемирие"

По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады, кроме практических целей, таких как укрепление оборонительных сооружений и налаживание логистики, Россия преследует и политические интересы "парадным перемирием".

То есть декларировать публично, что они вроде бы готовы к "перемирию", а оно "почему-то" не происходит. Мол, "спрашивайте у украинцев, мы же публично сказали, что хотим этого",

– отметил Максим Жорин.

Таким образом Кремль пытается дискредитировать Украину – будто именно Киев не хочет мира.

Еще один важный фактор – дата. Российские власти не хотят опозориться на 9 мая. Ведь именно вокруг этого дня выстроена значительная часть российской имперской идеологии.

Кстати, для участия в параде на 9 мая в Россию приедут почти три десятка иностранных лидеров. В частности, на высшем уровне будет представлен Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны.