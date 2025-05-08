Россия, ожидаемо, не соблюдает режим тишины, Сибига рассказал о путинском перемирии

Россия снова нарушила объявленное "перемирие ко Дню победы" и ведет постоянные атаки на линии фронта. В полночь 8 мая вражеская армия не прекратила огонь, хотя остановку боевых действий на 3 дня объявил именно Кремль.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра МИД Андрея Сибиги в Х.

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Российские войска нарушают объявленное перемирие

За 12 часов перемирия оккупанты 734 раз нарушили прекращение огня. Военные рассказывают, что за это время вражеская армия осуществила 63 штурмовые операции, 23 из них продолжаются и сейчас.

Украинские журналисты, ссылаясь на свои источники в ВСУ, рассказывают, что защитники получили распоряжение открывать по врагу огонь в ответ. Такое задание от командования, вероятно, уже имеют бойцы в Херсонской области и на Покровском направлении.

Также не прекратились обстрелы украинских позиций. За последнее время россияне совершили 586 обстрелов, 464 из которых с применением тяжелого вооружения, а 176 – с FPV-дронов.

Украинская сторона реагирует на нарушение режима тишины противником и рассказывает о таких фактах Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами.

Как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Мы не позволим Путину никого обмануть, если он даже не придерживается собственного слова,

– написал глава украинского министерства иностранных дел.

Андрей Сибига также добавил, что Украина готова ввести не менее 30 дней полного прекращения огня и мер укрепления доверия. Такие шаги позволили бы провести мирные переговоры и двигаться к справедливому и устойчивому миру. Но Россия на такие предложения не отвечает взаимно, поэтому сейчас ежедневная борьба продолжается.