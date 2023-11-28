ХАМАС освободил 5 группу заложников: это произошло несмотря на нарушение перемирия
Источник:The Wall Street Journal
Боевики ХАМАС 28 ноября отпустили 5-ю группу захваченных в Израиле заложников. Это произошло, несмотря на то, что ранее палестинская и израильские стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.
Освобожденные люди более 53 дней находились в плену в Секторе Газа. Их передали представителям Красного Креста в Египте.
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Очередная группа израильских заложников вернется домой
Журналисты отметили, что ожидается, что уже 29 ноября будут освобождены еще 10 заложников, и всего к вечеру 28 ноября будут возвращены 20 заложников. В WSJ отметили, что соглашение выполняется уже пятый день подряд, несмотря на заявления сторон о нарушении перемирия.
По данным газеты, официальные лица Египта и Катара объявили, что участники переговоров активно призывают обе стороны продлить текущую паузу.
Кроме того, в издании The Times of Israel отметили, что временное перемирие между Израилем и ХАМАС было продлено на два дня "для того, чтобы доставить дополнительную помощь в Сектор Газа и освободить как можно больше заложников и пленных".
Информацию о продлении режима прекращения огня подтвердили в США и Катаре.
В то же время представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что продолжение временного прекращения огня все еще не приняли окончательно.
ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия ХАМАС
- В Армии обороны Израиля 28 ноября сообщили, что ХАМАС нарушил режим прекращения огня. В частности, палестинские боевики обстреляли северную территорию Сектора Газа.
- В результате нападения ХАМАС несколько израильских военных получили легкие ранения. На атаку ЦАХАЛ должен был отвечать встречным огнем.
- В то же время в военном крыле ХАМАС заявили, что якобы стрельбу первым начал ЦАХАЛ, а палестинские военные отвечали на нее. По словам представителя палестинцев, ХАМАС "соблюдает перемирие до тех пор, пока его соблюдает противник".
- Стоит отметить, что 27 ноября стороны договорились продолжить режим прекращения огня еще на два дня. Это означает, что будут освобождены минимум 20 израильских заложников и 30 палестинских заключенных.