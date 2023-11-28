ХАМАС нарушил режим прекращения огня с Израилем: в результате обстрела были раненые

Армия обороны Израиля 28 ноября сообщила, что ХАМАС нарушил режим прекращения огня. По словам ЦАХАЛ, палестинские боевики совершили нападение на северную территорию Сектора Газа.

В результате несколько израильских военных получили легкие ранения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это первое серьезное нарушение режима тишины с начала перемирия.

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ХАМАС нарушил перемирие с Израилем

Армия обороны Израиля сообщила, что три взрывных устройства сдетонировали на севере Сектора Газа. Эти инциденты, произошедшие в двух разных районах, в ЦАХАЛ считают явным нарушением соглашения о прекращении огня.

Кроме того, израильские военные подчеркивают, что во время одной из атак военнослужащих обстреляли, в результате чего те ответили ответным огнем.

В обоих случаях силы ЦАХАЛ находились в пределах согласованных линий прекращения огня,

– отметили в Армии обороны Израиля.

В то же время представитель военного крыла ХАМАС заявил, что его бойцы отвечали на "явное нарушение" режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ на севере Сектора Газа, которое привело к стрельбе. Он также отметил, что ХАМАС "отдан перемирию до тех пор, пока его соблюдает противник".

Между Израилем и ХАМАС действовало перемирие